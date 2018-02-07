Более 170 сирийцев вернулись в свои дома за прошедшие сутки

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В свои дома в Сирии за сутки вернулись 175 человек, заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Всего за сутки в свои дома вернулось 175 человек, в том числе в провинции Хомс – 7, в провинции Дейр-эз-Зор – 168 человек", — сказал он.

Евтушенко отметил, что за сутки российские врачи помогли 144 сирийцам, в том числе 103 детям.

"За сутки помощь оказана жителям населенных пунктов Мазбура провинции Алеппо, Хама и Эддуэр провинции Дамаск. Населению передано около двух тонн продуктов питания и одежды. В населенный пункт Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода", — отметил он.

Также в течение суток российско-иранско-турецким совместным координационным центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, Хомс и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте.

"В течение суток подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Расм-Эс-Сахаридж провинции Алеппо", — отметил Евтушенко.