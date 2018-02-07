В Африне с начала военной операции Турции погибли почти 150 мирных жителей

Последствия обстрела турецкими военными поселения Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии

Последствия обстрела турецкими военными поселения Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии

АФРИН, 7 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жертвами авиаударов и артиллерии турецкой армии с начала операции в кантоне Африн стали 148 мирных граждан, 385 человек получили ранения, сообщили РИА Новости в центральной больнице города Африн.

"На сегодняшний день, согласно нашим учетным данным, раненых 385 человек и 148 мирных граждан погибли. В город Африн свозят со всего кантона из поселений и деревень. Легко раненых стараются зашивать на месте",- рассказали в администрации больницы.

По словам сотрудников больницы, операционные палаты с 20 января постоянно заняты.

"Плановые операции в связи с ситуацией мы проводим крайне мало из-за нехватки мест в больнице",- рассказал один из врачей больницы.

В среду артиллерия Турции разбомбила водоочистную станцию Африна, в результате чего город остался без центрального снабжения пресной водой, что усугубило гуманитарную ситуацию.

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