В Минобороны назвали основной источник дестабилизации в Сирии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Основным источником дестабилизации в Сирии, и не только в зоне деэскалации "Идлиб", остается "Джебхат ан-Нусра"* отметил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что террористы "Джебхат ан-Нусры"*, получая оружие, "стремятся сорвать мирный процесс в зонах деэскалации, вытесняя формирования умеренной оппозиции".

Наибольшую озабоченность Минобороны вызывает наличие у террористов переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые боевики могут применять не только в Сирии.

"Джебхат ан-Нусра"* продолжает контролировать часть районов в провинции Идлиб. На прошлой неделе с этой территории из ПЗРК запустили ракету, которая сбила российский Су-25. Летчик катапультировался, но погиб в бою с террористами. Позднее ВКС нанесли удар по этому району, уничтожив более 30 боевиков. О происхождении ПЗРК пока ничего не известно.

В Минобороны также неоднократно заявляли, что большая часть случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения происходит в районах, подконтрольных боевикам этой террористической организации.

*Террористическая организация, запрещенная в России.