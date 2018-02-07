Иранский посол прокомментировал турецкую операцию в Африне

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Любые военные действия в Сирии должны быть согласованы с правительством страны, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Что касается Африна, то Исламская республика Иран, в соответствии с Уставом ООН и международным правом, выступает за сохранение территориальной целостности Сирии и считает, что любые военные действий и военное присутствие на территории Сирии должны быть согласованы с правительством Сирийской Арабской Республики", — сказал посол, комментируя ситуацию вокруг операции турецких войск в сирийском Африне.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.