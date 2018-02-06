У Трампа нет своей политической стратегии в Сирии, считает эксперт

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не имеет своей политической стратегии в Сирии, и принципиальных сдвигов в американском подходе к сирийскому конфликту нет, полагает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Мне кажется, что у Трампа нет политики в Сирии, то есть нет свой стратегии, нет своего видения сирийской проблемы. То, что мы видим сегодня со стороны США, — это инерция подхода Обамы. Много говорилось во время избирательной кампании, что Обама не прав, что надо менять (стратегию – ред.), но принципиальных сдвигов в американском подходе к сирийскому конфликту я не вижу. За исключением того, что Обама никогда не переходил "красную линию" и не наносил военного удара по территории, контролирующейся Дамаском", — сказал Кортунов на круглом столе "Химическое оружие в Сирии: позиция Россия и новые обвинения США", который проходит в МИА "Россия сегодня".

Эксперт считает, что решения относительно конкретных действий США в Сирии принимает не Госдепартамент, а Пентагон. "Конечно, военные – это один из таких наиболее значительных источников кадров для администрации Трампа. Мы видим, что в Сирии сейчас главную роль играют военные…Но, конечно, не дело военных вырабатывать политическую стратегию. И здесь я вижу большие проблемы и для американских потенциальных противников и для американских сторонников", — отметил эксперт.

По его мнению, США в обозримом будущем, скорее всего, не будут укреплять свои позиции ни в Сирии, ни на Ближнем Востоке в целом. "США пока не проявили никакой заинтересованности в том, чтобы участвовать в поствоенном восстановлении Сирии", — добавил Кортунов.

"Если говорить о мире в Сирии, то, мне кажется, что надо помимо тех, кто там уже работает, подключать и других игроков, которые могли бы сыграть более активную роль на новой стадии сирийского развития. И, в первую очередь, я считаю, что мы должны более активно работать с Европейским союзом. Потому что Европейский союз, в отличие от США, очень заинтересован в стабилизации ситуации — это и беженцы, это и соседство, это и Восточное Средиземноморье. Поэтому, мне кажется, что в дальнейшем надо идти по пути расширения коалиции заинтересованных стран с подключением — настолько, насколько это возможно — ведущих стран ЕС", — заключил он.

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