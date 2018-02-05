Российская межрелигиозная делегация не пострадала при обстреле в Сирии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Члены межрелигиозной делегации РФ были эвакуированы из обстрелянного боевиками района в Дамаске, они не пострадали, сообщают в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
Но добавляется, что во время обстрела погибли несколько местных жителей, есть раненые.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что делегация находилась в ста метрах от места минометного обстрела пункта раздачи помощи возле Сиро-яковитской патриархии. В момент обстрела делегация находилась внутри здания Сиро-яковитской патриархии. Внутри здания были слышны взрывы.
На территории Сирии продолжается проведение мероприятий по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки.
Подчеркивается, что в целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>