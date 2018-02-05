Российская межрелигиозная делегация не пострадала при обстреле в Сирии

© Фото : Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии

© Фото : Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии

© Фото : Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии

© Фото : Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Члены межрелигиозной делегации РФ были эвакуированы из обстрелянного боевиками района в Дамаске, они не пострадали, сообщают в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

"Сегодня в центре Дамаска два пункта раздачи гуманитарной помощи, привезенной российским духовенством в Сирию, попали под минометный обстрел боевиков. Члены российской межрелигиозной делегации, которая привезла гумпомощь, были организованно эвакуированы из района обстрела и не пострадали", — говорится в сообщении.

Но добавляется, что во время обстрела погибли несколько местных жителей, есть раненые.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что делегация находилась в ста метрах от места минометного обстрела пункта раздачи помощи возле Сиро-яковитской патриархии. В момент обстрела делегация находилась внутри здания Сиро-яковитской патриархии. Внутри здания были слышны взрывы.

На территории Сирии продолжается проведение мероприятий по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки.

Российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр проводит мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий. За сутки были зафиксированы отдельные случаи нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте.

Подчеркивается, что в целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.