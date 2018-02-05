Лавров обсудил по телефону в французским коллегой ситуацию в Сирии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник провели телефонный разговор, в ходе которого дипломаты обсудили ситуацию в Сирии, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Обмен мнениями по международной повестке дня был сфокусирован на сирийской проблеме. С обеих сторон была отмечена безальтернативность урегулирования конфликта на основе резолюции СБ ООН № 2254", — говорится в сообщении

"Лавров проинформировал своего французского коллегу о результатах Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося в Сочи 30 января, который придал серьезный позитивный импульс женевскому процессу под эгидой ООН по выполнению упомянутой резолюции", — отмечается в сообщении МИД РФ.

По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров выразил признательность за направление сотрудника посольства Франции в Москве на сочинский конгресс.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял участие в работе конгресса.

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