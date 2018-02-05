ООН, 5 фев — РИА Новости. Россия требует направить в Сирию экспертов для расследований последних сообщений о применении химического оружия, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Первое, что мы должны сделать… это направить миссию по установлению фактов ОЗХО в эти районы для расследования. Где презумпция невиновности? Вы заранее, еще до расследования обвиняете во всем "режим". Зачем вам независимый механизм расследования? Вы помните, что любым заключениям предшествует расследование? Но оно вам, похоже, не нужно", — сказал Небензя на заседании СБ ООН, обращаясь к коллегам по СБ.

По его словам, в последние дни разворачивается "вселенская шумиха" о якобы имевших место химатаках в пригородах Дамаска с применением хлора и зарина.

"Где? Когда? Кем? Схема этой пропагандисткой кампании не нова: террористы через тесно связанные с ними "общественные объединения", в первую очередь, печально известные "Белые каски" распространяют слухи в социальных сетях, они мгновенно подхватываются западной прессой. И вот некоторые представители в Совете Безопасности (ООН — ред.) упражняются в красноречии, бездоказательно обвиняя сирийский режим и распространяя клевету в отношении России", — отметил Небензя.

"Кто-нибудь задумывался над элементарным вопросом: зачем нужно использование химического оружия сирийскому правительству? Что оно гипотетически может ему дать?", — спросил коллег российский дипломат.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. Ранее в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

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