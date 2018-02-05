Турецкий военный погиб в ходе операции в Африне

АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Военнослужащий ВС Турции погиб в ходе операции в сирийском Африне, сообщил в понедельник турецкий генштаб.
"Пятого февраля в ходе операции "Оливковая ветвь" в районе Кури Тепе Африна при минометном обстреле со стороны террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ* (запрещена в РФ) погиб наш боевой товарищ. По позициям террористов был открыт ответный огонь", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Ранее генштаб ВС Турции сообщил о потерях турецкой армии в ходе операции, которые составили 15 человек убитыми и 62 ранеными. При этом, по данным турецких военных, с начала операции было "нейтрализовано 947 террористов".
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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