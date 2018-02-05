США считают российский проект по расследованию химатак в Сирии ненужным

ООН, 5 фев — РИА Новости. США считают ненужным проект резолюции СБ ООН по расследованию химических атак в Сирии, подготовленный Россией, и называют его "шагом назад" в борьбе с распространением химического оружия.

"Она (Россия – ред.) хочет внедрить ненужные и самовольные стандарты расследования и она хочет, чтобы Совет Безопасности мог провести обзор всех результатов этого расследования и решить, что войдет в окончательный доклад", — заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Это не беспристрастный механизм. Это способ стереть результаты последнего расследования, которое Россия отчаянно хочет похоронить. Никто не должен считать, что этот проект резолюции является хорошей основой для дискуссий, когда он составлен таким образом, чтобы подорвать наши основополагающие принципы по химическому оружию", — добавила Хейли, выступая на заседании СБ ООН.

По словам Хейли, в новом механизме расследования Россия "хочет иметь возможность выбирать следователей".

Ранее Россия заблокировала продолжение работы Совместного механизма расследования (СРМ) химатак в Сирии, поставив под сомнение его беспристрастность, эффективность и независимость. Вместо него российская сторона предложила создать новый независимый механизм ООН. США изначально выступали против этой инициативы РФ.

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