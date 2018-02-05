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Война в Сирии
Война в Сирии

США считают российский проект по расследованию химатак в Сирии ненужным

18:5005.02.2018
071024
© AFP 2018 / Omar Haj KadourВъезд в сирийский город Хан-Шейхун, предположительно атакованный химическим оружиемВъезд в сирийский город Хан-Шейхун, предположительно атакованный химическим оружием
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

ООН, 5 фев — РИА Новости. США считают ненужным проект резолюции СБ ООН по расследованию химических атак в Сирии, подготовленный Россией, и называют его "шагом назад" в борьбе с распространением химического оружия.

Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия рассказала, кто "убил" инициативу расследования химатак в Сирии

"Она (Россия – ред.) хочет внедрить ненужные и самовольные стандарты расследования и она хочет, чтобы Совет Безопасности мог провести обзор всех результатов этого расследования и решить, что войдет в окончательный доклад", — заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Это не беспристрастный механизм. Это способ стереть результаты последнего расследования, которое Россия отчаянно хочет похоронить. Никто не должен считать, что этот проект резолюции является хорошей основой для дискуссий, когда он составлен таким образом, чтобы подорвать наши основополагающие принципы по химическому оружию", — добавила Хейли, выступая на заседании СБ ООН.

Эксперт из миссии ООН в Сирии обследует гильзу от снаряда в пригороде Дамаска. Архивное фото
© AP Photo / Media Office Of Moadamiyeh
Тиллерсон заявил, что Россия должна решить вопрос с химатакой в Сирии
По словам Хейли, в новом механизме расследования Россия "хочет иметь возможность выбирать следователей".

Ранее Россия заблокировала продолжение работы Совместного механизма расследования (СРМ) химатак в Сирии, поставив под сомнение его беспристрастность, эффективность и независимость. Вместо него российская сторона предложила создать новый независимый механизм ООН. США изначально выступали против этой инициативы РФ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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