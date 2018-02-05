Курды опубликовали видео уничтожения турецкого танка Leopard

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Курдские вооруженные формирования опубликовали видео уничтожения танка турецкой армии в сирийском Африне. Ролик опубликован в на странице Rojava Defence Units в Twitter.

На записи видно, как противотанковая управляемая ракета попадает в танк, в результате чего происходит детонация боекомплекта. Отмечается, что оператором ПТУР была представитель отрядов женской самообороны Курдистана. Модель противотанкового комплекса, из которого был осуществлен выстрел, не уточняется.

По данным ливанского портала Al-Masdar уничтоженной машиной оказался танк Leopard немецкого производства. На сайте опубликованы снимки, на которых, предположительно, запечатлена уничтоженная машина.

Pro-Turkish Twitterspere disturbed after photos of the tanks were leaked on social media. YPG/J’s own recording showed both tanks hit + another vehicle close to a border post.



So today Turkey were forced to admit loss of another 8 Turkish soldiers during the invasion of Afrin. pic.twitter.com/RKGoOMTjf0 — A Dunon (@4rj1n) 3 февраля 2018 г.

Ранее генштаб Турции сообщил, что в субботу в ходе операции "Оливковая ветвь" был подбит танк, в результате чего погибли пять турецких военных.

Турция 20 января объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России