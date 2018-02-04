В Африне погибли двое турецких военных

АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Двое турецких военнослужащих погибли и пятеро получили ранения в ходе операции в сирийском Африне в воскресенье, говорится в полученном РИА Новости заявлении Генштаба Турции.

Накануне Анкара сообщила о гибели семи военных в Африне.

"В ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне 4 февраля погибли двое наших боевых товарищей, еще пятеро получили ранения", — рассказали в Генштабе.

Общее число погибших турецких военнослужащих с начала операции достигло 15, ранения получили 62.

Кроме того, ранее днем президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара расследует вчерашнее нападение на турецкий танк в Африне, в результате которого погибли пять военных. Глава государства пообещал, что Анкара выяснит, какая страна поставила курдам оружие, из которого подбили турецкую бронетехнику.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов на северо-западе Сирии. Одновременно с турецкими военнослужащими действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск раскритиковал действия Анкары в Африне. Сирийские власти указали на то, что этот город является неотъемлемой частью страны. Москва в связи с ситуацией на-северо-западе Сирии призвала все стороны к сдержанности.