Лидер турецкой оппозиции призвал восстановить отношения с Дамаском

АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу призвал власти страны незамедлительно восстановить контакты с правительством Сирии для мира и стабилизации в этой стране.

"Те, кто у власти, пытаются представить операцию ВС Турции в (сирийском) Африне как решение, принятое их партией. Но эта борьба за Турцию, а не за них. Они должны немедленно вступить в контакт с сирийским правительством, для того чтобы гарантировать территориальную целостность Сирии и прекратить кровопролитие. Место для решения этой проблемы — парламент Турции", — заявил Кылычдароглу, выступая на съезде НРП, на котором он был вновь переизбран ее председателем.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности будущего взаимодействия с сирийскими властями по вопросу противодействия курдским вооруженным формированиям. Однако, по его словам, пока таких контактов нет.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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