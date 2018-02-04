Мастера единоборств из России провели мастер-классы в Дамаске и Латакии

Бойцы из России во время массового мастеркласса в Сирии

Бойцы из России во время массового мастеркласса в Сирии

ДАМАСК, 4 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Российская делегация из 55 человек, представителей 11 видов единоборств, провела показательные выступления и организовала мастер-класс на аренах Дамаска и Латакии, рассказал РИА Новости исполнительный директор Российского союза боевых искусств (РСБИ) Рамиль Габбасов.

Организатором и спонсором мероприятия стал РСБИ при поддержке сирийского правительства.

"До войны и после такого масштаба ничего подобного не проходило в Сирии. Общая численность делегации — 55 человек, одиннадцать видов спорта. Фестиваль боевых искусств прошел в спорткомплексе Дамаска, Латакии и в Хмеймиме. Формат мероприятий — официальная часть, показательные выступления наших спортсменов, а так же мастер класс с сирийскими детьми", — сказал Габбасов.

© Фото : предоставлено российским союзом боевых искусств Бойцы из России провели массовый мастеркласс на крупнейших аренах Дамаска и Латакии © Фото : предоставлено российским союзом боевых искусств Бойцы из России провели массовый мастеркласс на крупнейших аренах Дамаска и Латакии

Представитель союза боевых искусств добавил, что в ходе визита в САР с сирийской стороной обсуждались планы по взаимодействию между странами в рамках спорта.

"У нас была в рамках этого визита встреча, где мы обсуждали дальнейшее сотрудничество и обмен опытом в рамках боевых искусств между Россией и Сирией, подразумевается их приезд на массовые мероприятия, и мы отправляем к ним наших тренеров, чтобы развить или дать импульс для спорта. Также мы обсудили отправку сирийских детей на общие сборы мас-рестлинга в лагерь. Планируется визит в этом году. В том числе обсуждался вопрос по взаимодействию студенческого спорта", — добавил Габбасов.

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что состоялась встреча с министром спорта Сирии, на которой обсуждались возможности отправки сирийских спортсменов на обучение в российские спортивные вузы.

© Фото : предоставлено российским союзом боевых искусств Выступление российских бойцов во время массового мастеркласса в Сирии © Фото : предоставлено российским союзом боевых искусств Выступление российских бойцов во время массового мастеркласса в Сирии

"Мы проговаривали с министром спорта вопрос об отправке сирийских спортсменов в наши вузы для подготовки тренерских кадров. Мы обсуждали вопрос о заключении ими договора межправительственного, чтобы можно было спортсменов, окончивших среднюю школу, отправлять в наши вузы", — сказал Сейранов.

Президент студенческого спортсоюза отметил теплый прием сирийской стороны и заинтересованность местной молодежи в обучении рукопашному бою. "Такого искреннего приема, как здесь, я нигде, никогда не встречал со стороны и взрослых и детей. Видно, что люди соскучились по праздничным мероприятиям. Очень искреннее отношение к нам и в целом к России", — сказал он.

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