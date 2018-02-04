В Турции сообщили об уничтожении 932 боевиков с начала операции в Африне

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы (ВС) с начала операции в сирийском Африне ликвидировали 932 террориста, заявил турецкий генеральный штаб.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили пять целей — укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ). Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 35 террористов, с начала операции — 932 ", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости в воскресенье.

Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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