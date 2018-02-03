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Война в Сирии
Война в Сирии

Пилот сбитого в Сирии Су-25 не ожидал угрозы, считает эксперт

Сюжет:
Крушение российского Су-25 в Сирии (10)
22:4903.02.2018
(обновлено: 10:33 04.02.2018)
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© AFP 2018 / Omar Haj KadourОбломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский штурмовик Су-25 мог быть сбит в Идлибе из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), так как российский лётчик, вероятно, пилотировал самолёт на малой высоте и не подозревал, что в этой зоне деэскалации может возникнуть угроза для его безопасности, заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Групповой удар ВС РФ по боевикам Джебхат ан-Нусра* в Идлибе
© Ruptly
Опубликовано видео удара по боевикам, которые сбили Су-25

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российский самолет Су-25 был сбит из ПЗРК в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Впоследствии Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра*" в Идлибе, в результате чего было уничтожено более 30 террористов.

"Радиолокационное оборудование самолёта не может отследить удар по нему из ПЗРК типа "Стингер" или "Игла", так как головка самонаведения их ракет пассивные и ничего не излучают. Потолок применения "Иглы" — три километра, а значит, Су-25 шёл на малой высоте, что говорит о том, что пилот предположил, что раз это зона безопасности, то и стрелять по нему никто не будет", — сказал Сивков.

Эксперт предположил, что утрата Су-25 заставит руководство ВКС усилить меры безопасности полёта в зонах деэскалации. Говоря о том, как ПЗРК могли попасть в руки террористам, собеседник агентства отметил, что данное оружие распространено на чёрном рынке, также боевики могли получить его на захваченных складах в Сирии или Ираке.

Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Курды выразили соболезнования из-за гибели российского летчика в Идлибе
По мнению Сивкова, тот факт, что боевики не взяли российского лётчика в плен, а убили его после того, как он катапультировался, не останется для них безнаказанным. Эксперт подчеркнул, что за инцидентом в Идлибе должен последовать ряд акций возмездия со стороны ВКС РФ и сирийской армии.

"Произошедшее говорит лишь о том, что эти люди не признают правил ведения войны, и брать их в плен тоже не надо. Теперь ясно, что в Идлибе находятся террористы, которые не соблюдают режим прекращения огня и по которым нужно будет нанести ряд массированных ракетных ударов совместно с сирийскими войсками. За смерть одного нашего пилота должны заплатить тысячи преступных жизней", — сказал он.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война с терроризмом в Сирии
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Война в Сирии
Комментарии
30 пользователей оставили 34 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Meteor
Ждем от МО информации по высоте полета, а то может оказаться что не только у нас есть пзрк с потолком выше 4 км и кое-кто решил опробовать их на наших самолетах.
Но этого мало, надо чтобы у кое-кого (речь о заклятых партнерах) не было ни малейшего шанса вернуться к себе домой за своими деньжатами.
22:58
03.02.2018
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olc
Это не эксперт, а очередной либераст. ПЗРК очевидно предоставлен пиндосами, и это не требует доказательств.
23:15
03.02.2018
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