Пилот сбитого в Сирии Су-25 не ожидал угрозы, считает эксперт

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский штурмовик Су-25 мог быть сбит в Идлибе из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), так как российский лётчик, вероятно, пилотировал самолёт на малой высоте и не подозревал, что в этой зоне деэскалации может возникнуть угроза для его безопасности, заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российский самолет Су-25 был сбит из ПЗРК в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Впоследствии Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра*" в Идлибе, в результате чего было уничтожено более 30 террористов.

"Радиолокационное оборудование самолёта не может отследить удар по нему из ПЗРК типа "Стингер" или "Игла", так как головка самонаведения их ракет пассивные и ничего не излучают. Потолок применения "Иглы" — три километра, а значит, Су-25 шёл на малой высоте, что говорит о том, что пилот предположил, что раз это зона безопасности, то и стрелять по нему никто не будет", — сказал Сивков.

Эксперт предположил, что утрата Су-25 заставит руководство ВКС усилить меры безопасности полёта в зонах деэскалации. Говоря о том, как ПЗРК могли попасть в руки террористам, собеседник агентства отметил, что данное оружие распространено на чёрном рынке, также боевики могли получить его на захваченных складах в Сирии или Ираке.

По мнению Сивкова, тот факт, что боевики не взяли российского лётчика в плен, а убили его после того, как он катапультировался, не останется для них безнаказанным. Эксперт подчеркнул, что за инцидентом в Идлибе должен последовать ряд акций возмездия со стороны ВКС РФ и сирийской армии.

"Произошедшее говорит лишь о том, что эти люди не признают правил ведения войны, и брать их в плен тоже не надо. Теперь ясно, что в Идлибе находятся террористы, которые не соблюдают режим прекращения огня и по которым нужно будет нанести ряд массированных ракетных ударов совместно с сирийскими войсками. За смерть одного нашего пилота должны заплатить тысячи преступных жизней", — сказал он.

*Запрещенная в России террористическая организация

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