Госдеп призвал Россию оказать большее влияние на Асада

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. США призывают Россию использовать свое уникальное влияние на сирийских режим для предотвращения использования химического оружия, Москве нужно делать больше, заявила в четверг представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Я думаю, что это совершенно очевидно, что Россия имеет уникальное влияние на сирийский режим, но Россия делает неправильный выбор. Выбор – не использовать свое уникальное влияние на сирийский режим, позволяя сирийскому режиму использовать химическое и другое оружие против своих граждан… И мы обращаемся к российскому правительству … Россия должна делать больше", — сказала она в рамках брифинга для журналистов.