В Сирии еще два населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Еще два населенных пункта в Сирии — Шахраназ и Курса в провинции Хама — присоединились к режиму прекращения огня, заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В результате совместной работы российского Центра по примирению, сирийских органов безопасности и правопорядка, администрации провинции Хама подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Шахраназ и Курса провинции Хама", — сказал он.

Он отметил, что российско-иранско-турецкий совместный координационный центр в течение суток фиксировали отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Хама, Идлиб и в пригороде Дамаска — Восточной Гуте. Однако, в целом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Евтушенко сообщил, что российские офицеры продолжают работу по организации возвращения беженцев. Всего за сутки в свои дома вернулся 81 человек, в том числе в провинции Алеппо — 25, в провинции Хомс — шесть, в провинции Дейр‑эз‑Зор – 50 человек. Он отметил, что всего за сутки российские врачи помогли 102 сирийцам.

Кроме того, продолжается работа по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии.

"В рамках гуманитарных акций, проведенных российским Центром по примирению: для жителей населенного пункта Сейд-Найя провинции Дамаск доставлены продукты питания и предметы первой необходимости общим весом около двух тонн; в районе Ханану города Алеппо организована раздача свежего хлеба нуждающимся жителям; школе в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор, школе "Наджим Маргидж" города Хомс и родильному отделению госпиталя города Хомс переданы письменные принадлежности и детская одежда", — сообщил Евтушенко.

В населенный пункт Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода.

"Обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенные пункты Маншият Ассвийса и Эль-Джизе провинции Дераа. Жителям доставлены продовольствие и предметы первой необходимости общим весом 103 тонны", — заключил представитель центра.

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