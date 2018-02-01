Эксперт оценил перспективы восстановления сирийской нефтяной отрасли

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Первоочередными для Сирии задачами в энергетике являются реконструкция существующих нефтепроводов, замена оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, завоз новой техники для транспортировки нефти, в частности бензовозов. Процесс восстановления нефтяной и электроэнергетической промышленности страны может занять не один десяток лет, сказал РИА Новости профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев.
Восстановление инфраструктуры
Исаев напомнил, что вся электроэнергетическая и нефтяная промышленность Сирии были созданы СССР, совместно с Польшей и ГДР.
"Естественно, что за годы войны все серьезнейшим образом пострадало. Приведу такой пример: пик добычи в Сирии был в 2008 году, когда добывалось 346 тысяч баррелей в сутки, а, например, в прошлом году нефтедобыча составила 90 тысяч баррелей. Значительное падение во многом связано с тем, что за время войны был нанесен ущерб нефтепроводам, были разбиты некоторые нефтепроизводящие установки", — сказал Исаев.
"Сейчас необходима реконструкция существующих нефтепроводов, замена оборудования на двух НПЗ, подготовка кадров, восстановление ЛЭП, кроме того нужно починить нефтяную инфраструктуру, завезти технику и бензовозы, которые были уничтожены", — сказал он.
По словам Исаева, речи о строительстве АЭС в Сирии не идет, пока ситуация в стране не стабилизируется не только в военном плане, но и в политическом.
Найти финансирование
"Понятно, что в Сирии таких денег нет, она рассчитывает на нашу помощь. Что мы будем восстанавливать систему, готовить нефтяников, создавать рабочие места. То есть мы будем восстанавливать, а сирийцы будут расплачиваться с нами частью добываемой нефти с тех месторождений, которые войдут в строй. Их нужно переоборудовать, там частично устарело оборудование, частично оно пострадало во время военных действий. И как результат, это будет долгий процесс, рассчитанный не на год, не на пять и даже не на десять лет. Подписанный договор, я думаю, будет пролонгироваться еще не один раз", — отметил Исаев.
По его словам, западные капиталы вряд ли захотят инвестировать в Сирию. Китай также не станет восстанавливать нефтяные объекты в стране. "У него нет опыта, потому что вся нефтеперерабатывающая промышленность была создана СССР. Китай будет заниматься строительством дорог, там подписаны контракты. Пекин будет заниматься восстановлением сельского хозяйства или, например, текстильных фабрик", — заключил Исаев.
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