Эксперт оценил перспективы восстановления сирийской нефтяной отрасли

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Первоочередными для Сирии задачами в энергетике являются реконструкция существующих нефтепроводов, замена оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, завоз новой техники для транспортировки нефти, в частности бензовозов. Процесс восстановления нефтяной и электроэнергетической промышленности страны может занять не один десяток лет, сказал РИА Новости профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев.

Восстановление инфраструктуры

Ранее стало известно, что Россия и Сирия подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период, предусматривающую восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в Сирии. По оценке директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, восстановление сирийской нефтяной отрасли может потребовать инвестиций в объеме нескольких сотен миллионов долларов, так как инфраструктура сильно пострадала в результате военных действий в стране.

Исаев напомнил, что вся электроэнергетическая и нефтяная промышленность Сирии были созданы СССР, совместно с Польшей и ГДР.

"Естественно, что за годы войны все серьезнейшим образом пострадало. Приведу такой пример: пик добычи в Сирии был в 2008 году, когда добывалось 346 тысяч баррелей в сутки, а, например, в прошлом году нефтедобыча составила 90 тысяч баррелей. Значительное падение во многом связано с тем, что за время войны был нанесен ущерб нефтепроводам, были разбиты некоторые нефтепроизводящие установки", — сказал Исаев.

Он отметил при этом, что нефтеперерабатывающие заводы в Сирии не пострадали. "В Сирии всего лишь два НПЗ — в Хомсе и Баниясе (провинция Тартус — ред.). Основные нефтепроводы тоже не пострадали, но не следует забывать, что 70% сирийской нефти в течение нескольких лет были под контролем боевиков. Поэтому потребуется серьезная ревизия того, что они там натворили. К тому же Сирия утратила квалифицированные кадры нефтяников, которые были физически уничтожены, часть иммигрировала", — сказал Исаев.

"Сейчас необходима реконструкция существующих нефтепроводов, замена оборудования на двух НПЗ, подготовка кадров, восстановление ЛЭП, кроме того нужно починить нефтяную инфраструктуру, завезти технику и бензовозы, которые были уничтожены", — сказал он.

Востоковед подчеркнул, что вопрос восстановления электроэнергетической инфраструктуры более сложный. "В районе города Табка (мухафаза Ракка) была построена Евфратская ГЭС, которая производит почти 75% всей электроэнергии в Сирии. И по сей день она не находится в руках официального Дамаска. Сначала ей владели боевики, потом курды. Они взяли плотину под свой контроль, серьезно она не пострадала, но тем не менее курды не очень охотно делятся этой электроэнергией с сирийским правительством", — сказал он.

По словам Исаева, речи о строительстве АЭС в Сирии не идет, пока ситуация в стране не стабилизируется не только в военном плане, но и в политическом.

Найти финансирование

По подсчетам зарубежных и российских экспертов, напомнил Исаев, ущерб, нанесенный за время военных действий нефтяной и электротехнической промышленности Сирии, оценивается более чем в 60 миллиардов долларов.

"Понятно, что в Сирии таких денег нет, она рассчитывает на нашу помощь. Что мы будем восстанавливать систему, готовить нефтяников, создавать рабочие места. То есть мы будем восстанавливать, а сирийцы будут расплачиваться с нами частью добываемой нефти с тех месторождений, которые войдут в строй. Их нужно переоборудовать, там частично устарело оборудование, частично оно пострадало во время военных действий. И как результат, это будет долгий процесс, рассчитанный не на год, не на пять и даже не на десять лет. Подписанный договор, я думаю, будет пролонгироваться еще не один раз", — отметил Исаев.

По его словам, западные капиталы вряд ли захотят инвестировать в Сирию. Китай также не станет восстанавливать нефтяные объекты в стране. "У него нет опыта, потому что вся нефтеперерабатывающая промышленность была создана СССР. Китай будет заниматься строительством дорог, там подписаны контракты. Пекин будет заниматься восстановлением сельского хозяйства или, например, текстильных фабрик", — заключил Исаев.

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