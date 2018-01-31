Турецкие военные заняли еще одну деревню на севере Африна, пишут СМИ

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

АНКАРА, 31 янв — РИА Новости. ВС (вооруженные силы) Турции и оппозиционная "Свободная сирийская армия" в рамках операции "Оливковая ветвь" установили контроль над стратегической высотой Курни и деревней Бак Убаси на севере сирийского Африна, сообщает в среду агентство Anadolu.

По информации агентства, утром в среду началась операция по очистке от курдских формирований района Бюльбюль, где расположена высота Курни и деревня Бак Убаси. После их потери силы самообороны курдов (YPG) утратили контроль над стратегически важной дорогой, ведущей на север Африна.

Таким образом, по информации агентства, число населенных пунктов, перешедших под контроль турецких войск в пяти районах Африна после начала операции, достигло 19-ти.

Подразделения ВС Турции в среду наносили артиллерийские удары по объектам курдских формирований в районе горы Дармык. После этого турецкая авиация нанесла 15 ударов по объектам YPG в этом районе.

Отмечается, что ударами с турецкого беспилотника был уничтожен выложенный членами курдских формирований в Африне 53-метровый портрет лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллаха Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в Турции. Его изображение на бетонном основании было размещено на южных склонах горы Дармык через границу от села Гюльбаба в турецкой провинции Килис.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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