Арабский делегат: нынешняя конституция подходит Сирии

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Нынешняя конституция Сирии подходит стране, ее традициям, но, возможно, требует ряд изменений, заявил член президиума конгресса в Сочи Савфан аль-Кудси.

"Возможно, эта конституция нуждалась в каких-то изменениях в свете изменений в стране. Но если вы меня спросите, я участвовал в подготовке этой конституции, я считаю, что эта конституция полностью соответствует положению дел в Сирии, ее условиям, тому климату, культуре, менталитету, который сейчас в Сирии", — сказал аль-Кудси на пресс-конференции по итогам конгресса в Сочи.

Конгресс национального диалога Сирии состоялся во вторник в Сочи с участием всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса являлся запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.

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