Лавров отверг критику со стороны Запада в адрес конгресса нацдиалога Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время конгресса сирийского национального диалога в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время конгресса сирийского национального диалога в Сочи

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг критику со стороны Запада в адрес конгресса национального диалога Сирии в Сочи: форум прошел с открытым забралом, с участием ООН и наблюдателей.

"Что касается комментариев, которые мы слышим из Парижа, Вашингтона, других столиц, вы знаете, наш конгресс проходит с открытым забралом, с участием представителя генсека ООН Стаффана де Мистуры, с участием наблюдателей, которых мы пригласили из всех стран-постоянных членов СБ ООН, из стран-соседей САР, из других арабских государств, Казахстана как страны-хозяйки астанинского процесса", — сказал Лавров журналистам.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.