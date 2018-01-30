Лавров: на конгрессе по Сирии договорились создать конституционную комиссию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время конгресса сирийского национального диалога в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время конгресса сирийского национального диалога в Сочи

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Участники конгресса нацдиалога Сирии договорились о создании конституционной комиссии, в которую войдут как избранные на форуме делегаты, так и представители тех групп, которые не присутствовали на конгрессе в сочи, эта комиссия будет работать в Женеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На конгрессе также принято решение сформировать конституционный комитет, в который войдут делегаты, избранные сегодня на конгрессе и в который дополнительно будут делегированы представители тех групп, которые по разным причинам не присутствовали на сегодняшнем конгрессе", — сказал Лавров журналистам.

По его словам, "этот результат — создание конституционной комиссии — передаётся ООН в соответствии с резолюцией 2254".

"В Женеве будет организована работа этой новой структуры — конституционного комитета по подготовке сирийской конституции", — добавил министр.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.