Президент РФ Владимир Путин принимает участие в военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии в Национальном центре управления обороной РФ. 30 января 2018

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии в Национальном центре управления обороной РФ. 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Недостатки российского вооружения, выявленные в ходе антитеррористической операции ВКС РФ в Сирии, должны быть устранены, руководство военного ведомства и генконструкторы должны держать этот вопрос на постоянном контроле, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Сирии проявились и недостатки некоторых образцов оружия и техники. Об этом говорят и данные объективного контроля, и отзывы наших военнослужащих, непосредственных участников боевых действий. Прошу тщательно изучить эту информацию и провести оперативные корректировки процесса серийного производства", — сказал Путин на военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии.

Путин заявил, что при необходимости должны быть организованы дополнительные исследования, испытания и опытно-конструкторские работы, "чтобы довести до нужного уровня образцы техники".

Президент отметил, что по некоторым образцам техники такая работа уже сделана. "Нужно это сделать по всей номенклатуре. Прошу руководителей Министерства обороны, генеральных конструкторов и представителей предприятий ОПК держать этот вопрос под постоянным контролем, обеспечить в этой работе четкое взаимодействие", — сказал Путин.

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