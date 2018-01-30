Участники конгресса нацдиалога Сирии в Сочи сформировали президиум

Эмблема конгресса сирийского национального диалога, который проходит в Сочи. 30 января 2018

Эмблема конгресса сирийского национального диалога, который проходит в Сочи. 30 января 2018

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Участники конгресса нацдиалога Сирии, который открылся во вторник в Сочи, путём голосования сформировали президиум форума, после чего спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев попросил наблюдателей и членов иностранных делегаций покинуть зал.

В президиум, в частности, вошли председатель торгового союза Сирии Мухаммад Гасан аль-Каляа, представитель Сирийского демократического фронта Маис аль-Крейди, лидер "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль, представитель "Национального координационного комитета за демократические перемены" Хейсам Манаа, лидер оппозиционного блока "Завтра Сирии" Ахмад Джерба, лидер платформы "Астана" сирийской оппозиции Ранда Кассис.

В президиум конгресса по предложению Лаврова также вошёл спецпредставитель президента РФ Лаврентьев.

"Прошу представителей СМИ, а также наблюдателей и членов иностранных делегаций покинуть зал, чтобы мы могли начать работу", — сказал Лаврентьев.

После чего началась закрытая для прессы часть. Ожидается, что участники проведут во вторник два пленарных заседания.

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