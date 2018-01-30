Эмблема конгресса сирийского национального диалога, который проходит в Сочи. 30 января 2018

Эмблема конгресса сирийского национального диалога, который проходит в Сочи. 30 января 2018

АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым конгресс нацдиалога Сирии в Сочи, сообщил журналистам источник в турецком МИД.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открывается во вторник, ожидается участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.

"Наш министр провел переговоры по телефону с российским коллегой (Сергеем) Лавровым. Во время беседы стороны обсудили проходящий в Сочи конгресс нацдиалога Сирии", — сказал источник.

Он добавил, что министры также затронули тему операции ВС Турции в сирийском Африне.

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