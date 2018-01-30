Турция сообщила о ликвидации 649 террористов с начала операции в Африне

АНКАРА, 30 янв — РИА Новости. Турецкие ВВС в ходе операции в сирийском Африне уничтожили еще 33 члена террористических организаций, всего с начала операции ликвидированы 649 террористов, заявил турецкий генеральный штаб.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили три цели — укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ* (запрещена в РФ). Ликвидировано 33 террориста, с начала операции — 649", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости во вторник

Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещена в России

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