Генштаб Турции сообщил об уничтожении еще 19 террористов в Африне

АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Турецкие ВВС в ходе операции в сирийском Африне уничтожили в понедельник еще 19 членов террористических организаций, всего с начала операции ликвидированы 616 террористов, заявил турецкий генеральный штаб.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" 29 января поразили девять целей — укрытий, огневых точек, складов с оружием террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ). Ликвидировано 19 террористов, с начала операции — 616", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости в понедельник.

Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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