МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) в ходе боев в сирийском Африне сбили турецкий беспилотник, сообщил медиацентр SDF.
Также SDF дабавили, что при работе на передовой была ранена сотрудница пресс-службы женского ополчения YPJ (женские силы курдских отрядов самообороны) Арас Масум.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>