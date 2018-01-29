SDF заявили, что сбили турецкий беспилотник в Африне

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) в ходе боев в сирийском Африне сбили турецкий беспилотник, сообщил медиацентр SDF.

"SDF сбили турецкий беспилотник в районе Бильбиль", — говорится в сообщении.

Также SDF дабавили, что при работе на передовой была ранена сотрудница пресс-службы женского ополчения YPJ (женские силы курдских отрядов самообороны) Арас Масум.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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