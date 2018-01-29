Де Мистура прибыл в Сочи на Конгресс сирийского нацдиалога

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. Делегация ООН во главе со спецпосланником генсека по Сирии Стаффаном де Мистурой прибыла в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Представители всемирной организации примут участие в Конгрессе сирийского национального диалога, который стартует в Сочи.

Сегодня в Россию приедет большая часть участников форума и будут проходить подготовительные мероприятия. Основной рабочий день конгресса — 30 января.

Ожидается, что участвовать в мероприятии будут порядка 1600 представителей сирийского общества, включая членов правительства и разных групп оппозиции. В качестве наблюдателей пригласили ООН, страны — постоянные члены Совбеза ООН, а также Египет, Иорданию, Ирак, Ливан, Саудовскую Аравию и Казахстан.

Эта встреча станет первой с начала конфликта в 2011 году попыткой собрать на одной переговорной площадке такой широкий состав участников.

На форуме должны запустить процесс разработки новой конституции. На конгрессе сформируют президиум, высший комитет, оргкомитет и три комиссии, включая конституционную.

Соорганизаторами мероприятия выступают Россия, Иран и Турция как страны — гаранты астанинских соглашений о режиме прекращения огня в Сирии.

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