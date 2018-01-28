Курды сообщили о бомбежке плотины в Африне турецкими ВВС

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Турецкая авиация наносит удары по плотине Майданки в сирийском Африне, чем ставит под угрозу жизнь мирных людей, сообщил медиацентр "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Турецкие самолеты наносят удары по плотине Майданки, что вызывает опасение за жизнь мирных граждан", — сообщил медиацентр.

По его данным, столкновения курдских ополченцев и турецкой армии, а также протурецких боевиков продолжаются во многих точках Африна. В частности, ожесточенные бои идут на холме Касталь, который имеет стратегическое значение.

Также сообщается, что курдская ополченка из женских отрядов YPJ подорвала турецкий танк.

"Ополченка Зейлюх Хамо 1998 года рождения, позывной Авеста-Хабур, привела в действие взрывное устройство. Танк подорвался, Хамо также погибла", — сообщил представитель ополчения.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>