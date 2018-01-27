Оппозиционный блок "Завтра Сирии" решает вопрос участия в конгрессе в Сочи

КАИР, 27 янв — РИА Новости. Политбюро оппозиционного блока "Завтра Сирии" проводит в субботу и воскресенье в Каире заседание с участием представителей секретариата и военного крыла движения, в ходе которого обсуждается вопрос участия в конгрессе национального диалога в Сочи.

"Самый главный пункт в повестке дня — это российское приглашение на конгресс национального диалога в Сочи 29 и 30 января", — говорится в сообщении пресс-службы блока.

По итогам заседания в воскресенье будет опубликовано официальное заявление политбюро "Завтра Сирии".

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

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