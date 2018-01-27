Еще один населенный пункт в Сирии присоединился к режиму прекращения огня

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Еще один населенный пункт в сирийской провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения огня, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Также в Центре отметили, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.
Российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр в течение суток фиксировал отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Латакия, подчеркнули в Центре.
"Российский Центр по примирению призывает все стороны конфликта присоединиться к "режиму тишины" на территории Восточной Гуты, объявленному с 00.00 часов субботы 27 января 2018 года" — говорится в сообщении Центра. Подчеркивается, что перемирие позволит обеспечить доставку в Восточную Гуту гумпомощи и эвакуировать из региона тяжелобольных и раненых.
"Прекращение боевых действий является единственной возможностью и неотъемлемым условием для политического урегулирования конфликта в Восточной Гуте и на всей территории Сирии", — добавили в Центре.
Также в Центре отметили, что за последние сутки в свои дома вернулось 146 человек, в том числе в провинции Хомс – девять, в провинции Дейр-Эз-Зор – 137 человек.
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