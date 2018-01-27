В коалиции США прокомментировали информацию о возможном прорыве ИГ* в Сирии

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. Коалиция по борьбе с "Исламским государством" во главе с США считает не заслуживающей доверия информацию о подготовке прорыва боевиками запрещенной в РФ и других странах террористической группировки и продолжит тренировать и оснащать партнеров в регионе во избежание возобновления деятельности ИГ*, сообщил представитель коалиции РИА Новости в субботу.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что в ближайшее время ожидается прорыв групп боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток. Согласно сообщению, главной задачей террористических групп является "проведение диверсионно-террористических актов в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-Эз-Зор, чтобы сковать и оттянуть на себя силы сирийских войск, выполняющие задачи по уничтожению "котла" с террористами "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб".

"Мы, к сожалению, не комментируем не заслуживающие доверия сообщения из источников в правительстве РФ. Коалиция активно сотрудничает с "Магавир ас-Саура" (группировка вооруженной оппозиции — ред.) в Эт-Танфе в Сирии в вопросе обнаружения и уничтожения или захвата любых террористов в этом районе. Кроме того, мы активно сотрудничаем с нашими партнерами по "Сирийским демократическим силам", чтобы в Сирии не возобновилась деятельность ИГ* или каких-либо других экстремистских организаций. Международная коалиция решила продолжить обучение, оснащение и поддержку наших партнеров для обеспечения прочного поражения ИГ* в Ираке и Сирии", — заявил представитель коалиции.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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