МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Москва приветствует решение генсека ООН направить спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру в Сочи для участия в работе конгресса сирийского национального диалога, заявили в субботу в МИД РФ.

Ранее в Вене завершился девятый раунд межсирийских консультаций с участием делегаций правительства САР и оппозиционной сирийской комиссии по переговорам (СКП) при посредничестве де Мистуры.

"В ходе мероприятия продолжилось обсуждение путей политического урегулирования кризиса в САР в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 и на основе договоренностей, достигнутых в рамках межсирийского переговорного процесса под эгидой ООН. Особый акцент был сделан на проблематике конституционной реформы. Предметно затрагивались подготовка к предстоящему конгрессу сирийского национального диалога в Сочи 29 – 30 января и его возможные итоги. В этой связи "на полях" венской встречи между российской стороной и представителями ООН было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов", — говорится в сообщении МИД.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

"В Москве приветствуют решение генсекретаря ООН Антониу Гутерреша направить своего спецпосланника по Сирии (де Мистуру) в Сочи для участия в работе Конгресса сирийского национального диалога", — подчеркнули в МИД РФ.

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