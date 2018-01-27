ВЕНА, 27 янв — РИА Новости. Сирия должна в полной мере восстановить свою роль на международной арене, говорится в проекте итогового заявления конгресса национального диалога Сирии в Сочи, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Сирия должна в полной мере восстановить свою роль на международной арене и в регионе, в том числе как часть арабского мира, в соответствии с Уставом ООН, его целями и принципами", — говорится в проекте документа.

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