Сирийская оппозиция не определилась по участию в переговорах в Сочи

ВЕНА, 27 янв — РИА Новости. Сирийская оппозиция еще не приняла решение по участию в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи, решение ожидается в субботу, заявил журналистам представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

"Завтра будет пресс-конференция главы СКП, и он сообщит о решении по участию в Сочи", — сказал аль-Ариди.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней.