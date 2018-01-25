Российские военные доставили более пяти тонн гумпомощи в Сирию

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военные доставили более 5,5 тонны гумпомощи мирным жителям в трех провинциях Сирии, заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Представителями российского Центра по примирению в населенном пункте Умм-Эль-Амад провинции Алеппо нуждающимся жителям передано более двух тонн продовольственных товаров и одежды. В детский приют при церкви Святого Илии в районе Дуэля провинции Дамаск доставлены продукты питания, предметы первой необходимости и детская одежда общим весом более 3,5 тонны", — сказал он.

Кроме того, жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор была доставлена питьевая вода. Также обеспечено безопасное проведение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Деръа. Жителям доставлены продукты питания и предметы первой необходимости общим весом 156 тонн.

Российские военные врачи за сутки оказали помощь 173 сирийцам, в том числе 18 детям. Евтушенко отметил, что всего за сутки в свои дома вернулось 172 человека, в том числе в провинции Хама – 16, в провинции Хомс – 11, в провинции Дейр-эз-Зор – 145 человек.

"В результате совместной работы российского Центра по примирению, сирийских органов безопасности и правопорядка, администрации провинции Хомс подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Мбаркия провинции Хомс", — добавил Евтушенко.

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