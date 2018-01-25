Сирийская армия отразила нападение ИГ* на два поселения в Дейр-эз-Зоре

БЕЙРУТ, 25 янв — РИА Новости. Сирийские войска отразили нападения боевиков "Исламского государства"* в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает агентство САНА.

Боевики пытались атаковать деревни Камша и Гарбия. В ходе столкновений сирийские военные ликвидировали свыше двадцати террористов и уничтожили их оружие.

Накануне сообщалось, что сирийская армия отразила нападение "Джебхат ан-Нусры"* на севере провинции Латакия и ликвидировала тринадцать боевиков.

При этом на юге провинции Идлиб правительственные войска продолжают зачищать авиабазу Абу-Духур, освобожденную от террористов несколько дней назад. Боевики пытаются перейти в контратаку.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ИГ* не достигло своей цели и не создало халифат. Тем не менее в Сирии остались разрозненные группы террористов. Глава МИД выразил уверенность, что этих боевиков ликвидируют.

В декабре Россия объявила о разгроме "Исламского государства"* в Сирии. Операцию против боевиков в этой стране Москва начала в сентябре 2015 года. В марте 2016-го и в декабре 2017-го Россия вывела большую часть группировки из Сирии.

* Террористические организации, запрещенные в России