Сирийская армия отразила нападение ИГ* на два поселения в Дейр-эз-Зоре

БЕЙРУТ, 25 янв — РИА Новости. Сирийские войска отразили нападения боевиков "Исламского государства"* в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает агентство САНА.
Боевики пытались атаковать деревни Камша и Гарбия. В ходе столкновений сирийские военные ликвидировали свыше двадцати террористов и уничтожили их оружие.
Накануне сообщалось, что сирийская армия отразила нападение "Джебхат ан-Нусры"* на севере провинции Латакия и ликвидировала тринадцать боевиков.
При этом на юге провинции Идлиб правительственные войска продолжают зачищать авиабазу Абу-Духур, освобожденную от террористов несколько дней назад. Боевики пытаются перейти в контратаку.
В декабре Россия объявила о разгроме "Исламского государства"* в Сирии. Операцию против боевиков в этой стране Москва начала в сентябре 2015 года. В марте 2016-го и в декабре 2017-го Россия вывела большую часть группировки из Сирии.
* Террористические организации, запрещенные в России