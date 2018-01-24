Песков: данных об участии Путина в конгрессе нацдиалога Сирии пока нет

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Данных об участии президента РФ Владимира Путина в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи, который состоится 30 января, пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Песков сообщал, что встреча с участниками конгресса нацдиалога Сирии в Сочи у Путина пока не запланирована, но у президента мобильный график.

"Нет, никакого апдейта (обновления — ред.) пока нет", — сказал Песков на вопрос, есть ли обновления по поводу участия Путина в сирийском конгрессе в Сочи.

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