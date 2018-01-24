ООН, 24 янв — РИА Новости. Отказ США от предложенной Россией резолюции по расследованию химатак в Сирии свидетельствует о нежелании Вашингтона создать профессиональный и независимый механизм, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
По словам Небензи, "то, что нашу резолюцию отвергают с порога, говорит о многом". "Это еще раз выдает истину, которую мы, к сожалению, знаем. США не нужен никакой независимый, профессиональный механизм", — отметил он.
Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". 22 ноября Небензя заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.
* Запрещенная в России террористическая организация
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