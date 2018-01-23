Франция готова изучить инициативу России о расследовании химатак в Сирии

ООН, 23 янв — РИА Новости. Франция готова изучить инициативу России о расследовании химических атак в Сирии, заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН во вторник заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции.

"Вчера (в СБ ООН — ред.) прошли консультации по Сирии. Они подтвердили, что подавляющее большинство членов совета не согласны с нынешним тупиком. В этом контексте мы принимаем к сведению предложение, сформулированное сегодня Россией. Мы изучим эти предложения, согласно тем принципам, о которых я напомнил", — сказал Делаттр на заседании СБ ООН.

Он также отметил, что недавняя инициатива Франции по привлечению ответственных за применение химоружия не идет в противовес с механизмом совместного расследования ООН-ОЗХО.

"Новое партнерство, которое было сформировано в Париже, не нацелено на то, чтобы стать заменой международным инструментам или механизмам проведения расследования, согласованным ООН и ОЗХО. Напротив, это партнерство должно поддержать архитектуру, которая сегодня имеется в распоряжении международной системы и международного сообщества в качестве нового операционного инструмента", — подчеркнул Делаттр.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>