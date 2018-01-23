Франция готова изучить инициативу России о расследовании химатак в Сирии

ООН, 23 янв — РИА Новости. Франция готова изучить инициативу России о расследовании химических атак в Сирии, заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.
"Вчера (в СБ ООН — ред.) прошли консультации по Сирии. Они подтвердили, что подавляющее большинство членов совета не согласны с нынешним тупиком. В этом контексте мы принимаем к сведению предложение, сформулированное сегодня Россией. Мы изучим эти предложения, согласно тем принципам, о которых я напомнил", — сказал Делаттр на заседании СБ ООН.
Он также отметил, что недавняя инициатива Франции по привлечению ответственных за применение химоружия не идет в противовес с механизмом совместного расследования ООН-ОЗХО.
Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт.
Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.
*Запрещенная в России террористическая организация
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