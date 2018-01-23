Генштаб Турции заявил об уничтожении 260 курдских военных в Африне

АНКАРА, 23 янв — РИА Новости. По меньшей мере 260 членов курдских вооруженных формирований уничтожены в рамках операции ВС Турции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, говорится в полученном РИА Новости во вторник сообщении турецкого генштаба.

"В рамках операции 23 января при боестолкновении с членами террористических организаций один наш боевой товарищ погиб и один получил ранение. Вместе с тем, всего за время поведения операции как минимум 260 террористов было уничтожено. Операция продолжается в плановом режиме", — говорится в заявлении.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.