Заместитель генсека НАТО прокомментировала операцию Турции в Африне

АНКАРА, 23 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция вправе защищать свою безопасность, но при операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне ответ должен быть пропорционален угрозам, заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер во вторник.

Гетемюллер находится в Анкаре с двухдневным рабочим визитом.

"Турция – страна, которая больше всех столкнулась с террористической угрозой на своих границах, и она ведет с этой ужасной угрозой борьбу. В отношении курдских вооруженных формирований (в Сирии) есть законные основания для беспокойства. Однако необходимо выдерживать баланс между угрозами и ответом на них", — сказала Гетемюллер в эфире телеканала NTV, отвечая на вопрос об отношении НАТО к операции ВС Турции в Африне.

Она добавила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в постоянном контакте с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и "удовлетворен общением с ним". Гетемюллер также коснулась разногласий между Турцией и США по поводу поставок оружия курдским вооруженным формированиям.

"НАТО — это большая семья, иногда между ее членами бывают недоразумения. Их нужно решать, безусловно. Турция очень важна для НАТО, это один из старейших участников альянса. Мы как семья можем помочь разрешить какие-то споры между нашими членами. НАТО будет присутствовать за столом переговоров, на котором Турция может поставить этот вопрос", — добавила заместитель генсека НАТО.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.