Мэттис призвал Турцию к сдержанности в Сирии

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Турцию проявить сдержанность в отношении курдов в Сирии, передает агентство Франс Пресс.

"Насилие в Африне подрывает относительную стабильность в этом районе и отвлекает от усилий международного сообщества разбить ИГ*", — приводит агентство слова Мэттиса.

"Мы призываем Турцию проявлять сдержанность в военных действиях и в риторике ", — заявил министр обороны США в столице Индонезии Джакарте.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Власти Турции считают, что силы самообороны сирийских курдов (YPG) связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, которая признана террористической группировкой в Турции и США. При этом Соединенные Штаты оказывают военную помощь сирийским курдам, которых Турция считает связанными с РПК, что вызывает напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.

*Террористическая организация, запрещенная в России.