В SDF заявили, что ликвидировали более 50 турецких военных

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Не менее 53 турецких военных были убиты и еще 38 пострадали в результате боев между турецкой армией и "Сирийскими демократическими силами" (SDF) в пограничных районах Шахба и Африн, сообщается в пресс-релизе SDF.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. На следующий день премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в данном районе. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

"Сирийские демократические силы отразили все нападения на город Шахба и Африн и атаки оккупационной армии. Наши силы провели операции против постов оккупационной армии, подтвердились данные о том, что 53 врага скончались, 38 получили ранения", — говорится в пресс-релизе.

В понедельник генштаб ВС Турции сообщил, что один турецкий военнослужащий погиб в ходе операции в сирийском Африне.

Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии. Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с ситуацией в сирийском Африне заявил, что Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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