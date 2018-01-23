Журналистов на Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи перевезут бесплатно

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. МИД РФ в понедельник открыл аккредитацию для освещения конгресса сирийского национального диалога в Сочи, для российских и иностранных журналистов, которые планируют освещать мероприятие и получат аккредитацию, будет организован пресс-центр со всем необходимым оборудованием и задействована олимпийская инфраструктура.
Также предусмотрен бесплатный перелет на специально организованном чартерном рейсе. Подать заявку на аккредитацию можно будет до 15 часов 25 января.
Аккредитация и визы
Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 29-30 января по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.
Представителям СМИ – гражданам России для аккредитации нужно пройти по следующей гиперссылке: https://reg.syria-dialogue.org/registration/media, для иностранных граждан действует другая: https://reg.syria-dialogue.org/en/registration/media.
По завершении процедуры аккредитации журналистам на указанный ими электронный адрес будет направлено письмо-подтверждение, которое необходимо распечатать и представить при подаче документов на российскую визу (в случае необходимости) и для получения аккредитационных бейджей.
"При необходимости получения визы для въезда в Российскую Федерацию журналистам следует обращаться в российские консульские учреждения за рубежом. Обращаем внимание журналистов, что действие аккредитации распространяется только на объекты проведения мероприятий Конгресса и территорию города Сочи. Получение визы и аккредитационного бейджа возможно только при наличии подтверждения об аккредитации", — отметили в МИД РФ.
Справки по тел. +7 (499) 244-20-87 и электронной почте pc.congress@yandex.ru.
Перелет и проживание
Как рассказали в МИД РФ, желающие воспользоваться чартерным рейсом могут заполнить соответствующую графу в форме для аккредитации.
В качестве варианта размещения в городе Сочи — уже на платной основе — предлагается отель "Бархатные сезоны" (квартал "Чистые Пруды"). Этот гостиничный комплекс был построен специально к зимним Олимпийским играм 2014 года, корпуса расположены на самом краю побережья Черного моря в непосредственной близости от места проведения конгресса. Стоимость стандартного двухместного номера начинается примерно от 3,1 тысячи рублей (около 50 долларов) за ночь.
Желающие забронировать место в этой гостинице могут заполнить соответствующую графу в форме для аккредитации на сайте МИД. При этом на момент написания обзора на сайте отеля сообщалось, что на даты 29-31 января "номера есть, но их мало".
Пресс-центр
При этом сам конгресс, по информации РИА Новости, пройдет в здании бывшего Главного медиацентра сочинской Олимпиады, площадь которого превышает 158 тысяч квадратных метров. В 2014 году на территории медиацентра смогли одновременно работать несколько тысяч журналистов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>