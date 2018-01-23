Журналистов на Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи перевезут бесплатно

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. МИД РФ в понедельник открыл аккредитацию для освещения конгресса сирийского национального диалога в Сочи, для российских и иностранных журналистов, которые планируют освещать мероприятие и получат аккредитацию, будет организован пресс-центр со всем необходимым оборудованием и задействована олимпийская инфраструктура.

Также предусмотрен бесплатный перелет на специально организованном чартерном рейсе. Подать заявку на аккредитацию можно будет до 15 часов 25 января.

Аккредитация и визы

Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 29-30 января по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

Как сообщили в МИД РФ, аккредитация для представителей российских и зарубежных СМИ открыта на сайте дипведомства до 15 часов 25 января.

Представителям СМИ – гражданам России для аккредитации нужно пройти по следующей гиперссылке: https://reg.syria-dialogue.org/registration/media, для иностранных граждан действует другая: https://reg.syria-dialogue.org/en/registration/media.

По завершении процедуры аккредитации журналистам на указанный ими электронный адрес будет направлено письмо-подтверждение, которое необходимо распечатать и представить при подаче документов на российскую визу (в случае необходимости) и для получения аккредитационных бейджей.

"При необходимости получения визы для въезда в Российскую Федерацию журналистам следует обращаться в российские консульские учреждения за рубежом. Обращаем внимание журналистов, что действие аккредитации распространяется только на объекты проведения мероприятий Конгресса и территорию города Сочи. Получение визы и аккредитационного бейджа возможно только при наличии подтверждения об аккредитации", — отметили в МИД РФ.

Справки по тел. +7 (499) 244-20-87 и электронной почте pc.congress@yandex.ru.

Перелет и проживание

Для перелета из Москвы в Сочи и обратно российской стороной на безвозмездной основе будет организован чартерный рейс. Дата вылета из Москвы — 29 января в 12 часов, рейс FV-5503, аэропорт Внуково. Обратный перелет из Сочи в Москву — 31 января, рейс FV-5504.

Как рассказали в МИД РФ, желающие воспользоваться чартерным рейсом могут заполнить соответствующую графу в форме для аккредитации.

В качестве варианта размещения в городе Сочи — уже на платной основе — предлагается отель "Бархатные сезоны" (квартал "Чистые Пруды"). Этот гостиничный комплекс был построен специально к зимним Олимпийским играм 2014 года, корпуса расположены на самом краю побережья Черного моря в непосредственной близости от места проведения конгресса. Стоимость стандартного двухместного номера начинается примерно от 3,1 тысячи рублей (около 50 долларов) за ночь.

Желающие забронировать место в этой гостинице могут заполнить соответствующую графу в форме для аккредитации на сайте МИД. При этом на момент написания обзора на сайте отеля сообщалось, что на даты 29-31 января "номера есть, но их мало".

Пресс-центр

Для обеспечения работы журналистов на площадке проведения конгресса организован пресс-центр, "оснащенный всеми необходимыми техническими средствами и логистической инфраструктурой". На территории пресс-центра предусмотрено питание для журналистов. 29 и 30 января он будет работать до 9 часов вечера.

При этом сам конгресс, по информации РИА Новости, пройдет в здании бывшего Главного медиацентра сочинской Олимпиады, площадь которого превышает 158 тысяч квадратных метров. В 2014 году на территории медиацентра смогли одновременно работать несколько тысяч журналистов.

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