ООН пока не приняла решение об участии в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. ООН пока не приняла решение об участии в конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы очень внимательно следим за развитием событий, мы на связи с организаторами, но пока никаких решений не принято", — сказал Дюжаррик на пресс-конференции.

Конгресс сирийского нацдиалога состоится 29-30 января в Сочи. Ожидается, что в форуме примут участие более 1,5 тысяч представителей сирийского общества.

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