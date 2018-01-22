Лавров заявил, что ИГ* не удалось провозгласить халифат

Мужчина в военной форме держит флаг ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ракке

Мужчина в военной форме держит флаг ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ракке

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Халифат как цель террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не состоялся, но отдельные очаги террористов еще надо додавить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с делегацией СКП (Сирийская комиссия по переговорам).

"Во многом благодаря астанинскому формату, благодаря тем договоренностям, которые были достигнуты между РФ, США и Иорданией в решении южной зоны деэскалации, террористическая угроза снизилась. Халифат как цель ИГИЛ* не состоялся, тем не менее сохраняются задачи подавления отдельных террористических очагов", — заявил Лавров.

"Мы рассчитываем, что продвижение межсирийского диалога, начало усточивого переговорного процесса о будущем Сирии позволит объединить усилия всех сирийцев в окончательном искоренении террористической угрозы на территории этой страны", — добавил министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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