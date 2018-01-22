Не менее 17 мирных жителей погибли в Африне, сообщил представитель курдов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Авиаудары по Африну и ожесточенные бои продолжаются, погибли не менее 17 мирных жителей, сообщил представитель Сирийского Курдистана Роди Осман на брифинге в Москве.
"Авиаудары по Африну и ожесточенные бои продолжаются. На данный момент погибло 17 мирных жителей, 28 получили ранения", — заявил Роди Осман.
Он отметил, что, "несмотря на все попытки, турецкие войска и группировки так называемой "Сирийской свободной армии" не смогли захватить никакие участки".
Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.
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