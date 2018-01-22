Не менее 17 мирных жителей погибли в Африне, сообщил представитель курдов

Бойцы Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Бойцы Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Авиаудары по Африну и ожесточенные бои продолжаются, погибли не менее 17 мирных жителей, сообщил представитель Сирийского Курдистана Роди Осман на брифинге в Москве.

"Авиаудары по Африну и ожесточенные бои продолжаются. На данный момент погибло 17 мирных жителей, 28 получили ранения", — заявил Роди Осман.

Он отметил, что, "несмотря на все попытки, турецкие войска и группировки так называемой "Сирийской свободной армии" не смогли захватить никакие участки".

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>